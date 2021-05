Josimar lució muy afectado por las críticas de la periodista Magaly Medina y en un video pidió ‘parar con los ataques’, sin embargo la conductora ‘Magaly TV, la Firme’ no le creyó y hasta consideró que el intérprete de ‘La Protagonista’ derramó ‘lágrimas de cocodrilo’.

“Todo cansa, nosotros los artistas también nos deprimimos, queremos salir adelante y levantar nuestra bandera en un Grammy, en un Billboard; pero no nos podemos atacar de esa manera, discúlpenme si lloro”, manifestó el salsero sobre las críticas en su contra.

Josimar afirmó que cada vez que sale algo que no es cierto, se pone mal. “No veo esos programas por salud mental... Toda la lucha que hacemos diariamente... No puede ser posible que con una palabra derrumben todo”, afirmó en relación a los comentarios y criticas de Magaly Medina sobre su persona.

TROME | Josimar llora por críticas; pero Magaly Medina no le cree (Magaly TV, La Firme)

Sin embargo, la periodista no creyó para nada en las palabras de Josimar Fidel. “Yo creo que es su mejor actuación, estás perdiendo plata Josimar, debería de actuar, esta es una victimización que hace para que la gente se compadezca de él”, opinó Magaly.

“LÁGRIMAS DE COCODRILO”

La comunicadora consideró que el artista comete infracciones a la ley, hace tonterías y se defiende llorando. “No es así como debes defenderte, lágrimas de cocodrilo son esas. El adulto, la persona madura, asume los hechos ¿Qué te cuesta asumir que a cada rato haces tonterías?”, le espetó.

MAGALY CUESTIONA EL PASE VEHÍCULAR DE JOSIMAR EN TOQUE DE QUEDA

Magaly Medina también afirmó que el salsero utilizó el pase vehicular que tiene para regresar del Artista del Año a su casa; para ir a una reunión donde se encontraba su pareja a recogerla. “Gisela te da un pase para que te vayas a tu casa de frente, no es para que te vayas a otro lado, converses te reúnas y luego te vas, no eso no es”, afirmó.

En el mismo video, Josimar había negado que haya participado en un fiesta COVID. “Por Dios. Fui a recoger a mi mujer. ¿Por qué tanto odio? ¿Por que crean tanto odio hacia nosotros? No pueden salir en televisión a decir tantas cosas, que no son reales. Basta ya”, manifestó.

