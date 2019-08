Josimar no se pudo contener y lloró al responder acusaciones de sus exparejas | VIDEO

Josimar decidió dar la cara debido a las acusaciones de sus exparejas en los últimos días, luego de que salieran imágenes que confirmarían la relación que mantiene con una de sus bailarinas.

"No me importa, sea cantante, artista y famoso, no me importa eso. Si salgo a hablar y me siento acá con la vergüenza de sentarme acá, es por mi hijo, nada más”, dijo Josimar en una entrevista al programa dominical Día D.

Después de unas imágenes de Josimar ingresando a un restaurante con la bailarina Angye Z, la hasta ahora esposa del salsero, Gianella Ydoña, aseguró que luego de la separación, este le pidió que abandone la casa en la que vivían.

Precisamente, en esa casa se captaron imágenes de la bailarina ingresando con llave propia. Esto generó que la otra expareja de Josimar, Andrea García, contara los problemas del hijo de ambos.

“Mi hijo sabe quién es Gianella, la conoce, sabe que es la mamá de Asutin, su hermanito”, contó la madre del primer hijo de Josimar, quien agregó que el menor, incluso, ha presenciado la llegada de la bailarina y las veces en que esta se ha quedado a dormir.

Posteriormente, en otra entrevista, Andrea García también contó que Josimar tuvo el mismo proceder con ella y su hijo cuando le pidió terminar la relación: abandonar la casa en la que vivían.