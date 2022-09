Magaly Medina compartió imágenes de Josimar junto a María Fe Saldaña, la madre de su hija, en Bogota, Colombia. El salsero estuvo acompañado de su expareja en entrevistas e incluso fue llamada la “esposa”, esto pese a que el cantante está casado con una cubana en Estados Unidos.

“Por aquí la esposa del señor, viene a acompañarlo también”, dice el locutor de radio. La ‘urraca’ remarcó que el salsero está casado, pero no se vio a su esposa en ningún lugar.

Además, el programa de Magaly reveló que María Fe Saldaña salió del Perú con destino a Colombia el 5 de setiembre y que luego se irá a España, y esta vez Josimar hizo el permiso respectivo para que su hijo salga del país.

“Nuestra información dice que María Fe se va España y casualmente, Josimar inicia su gira por Madrid, España, en octubre (...) O sea seguirán la gira, vaya vaya, dicen que “donde hubo fuego, cenizas quedan”, manifestó la conductora de TV.

Josimar luce con María Fe Saldaña mientras su esposa se quedó en EE. UU.

Magaly se comunicó con la esposa de Josimar

En diciembre del 2021, el salsero peruano contrajo nupcias con la cubana Yadira Cárdenas en Estados Unidos, por lo que Magaly Medina cuestionó del por qué no viajó con su esposa. Incluso se comunicaron con ella; sin embargo, la tía de la mujer contestó el teléfono.

Según mujer, Josimar y Yadira Cárdenas están casados y se mostró sorprendida por lo revelado. “Ella es su esposa, nosotros no sabíamos nada de estas cosas (...) me he quedado con la boca abierta”, agregó.

