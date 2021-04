DESATINADO. Magaly Medina expresó su malestar por el Tik Tok que protagoniza Josimar, donde hace una broma en doble sentido sobre la necesidad de camas UCI. El interprete de La Protagonista tuvo que eliminar el video tras las críticas.

En la videograbación, Josimar menciona que se encuentra muy preocupado porque “no hay camas UCI”. El cantante remata la frase diciendo que “a su amiga se la han llevado a un hotel para entubarla”, en referencia a las relaciones íntimas.

Magaly Medina considera que el cantante carece de empatía por bromear sobre la dramática situación que atraviesan cientos de peruanos al no poder acceder a una cama UCI. “Hay muchas familias que suplican en las redes sociales por un balón de oxigeno, es un inmaduro, se burla, además, con una comparación bastante grosera”.

“La gente no se ha reído de esa tontera, no tiene sensibilidad, ni empatía por los enfermos. En estos momentos no hay camas UCI, parece que nadie de su entorno querido las necesita, siempre nos llegan mensajes de gente humilde que pide ayuda. Lamentablemente, no tengo las herramientas para colaborar con todos”, comenta la presentadora de televisión.

Magaly Medina califica a Josimar de irresponsable. “Lo eliminó luego de recibir esas críticas y comentarios negativos, se los merecía todos”.

Magaly Medina critica Tik Tok de Josimar -TROME

Esta semana, la Defensoría del Pueblo advirtió que ya no quedan camas de cuidados intensivos para la atención de pacientes con coronavirus en todo Lima y Callao. Cuatro hospitales presentan un 100 % de ocupación en sus camas de UCI crítica para pacientes con COVID-19: San Juan de Dios, Calderón Guardia, Alajuela y Heredia.

“Sin camas UCI, sin oxígeno, sin médicos suficientes, nuestro país está batiendo los récords más tristes del mundo en la letalidad del covid en número de muertos por millón de habitantes. Perú, dolor esquina miseria”, escribió el abogado Ronald Gamarra sobre el dramático panorama que vive el país.

“Esto está totalmente incontrolable”, cuenta desde Lima a DW el presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, Jesús Valverde, sobre la aguda situación que vuelve a atravesar el sistema de salud de Perú por la pandemia del coronavirus. La velocidad con la que avanza desde hace dos semanas la segunda ola está haciendo colapsar al débil sistema sanitario del país.

“Ahora vemos que los tiempos de enfermedad son muy cortos, que los paciente son jóvenes y que llegan rápidamente a emergencias. Eso ha colapsado las UCIs en hospitales públicos y privados de todo el país. Como profesionales de la salud ya no podemos atender más. No hay recurso humano”, explica el doctor Valverde.