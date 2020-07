Josimar Fidel vive una nueva historia post pandemia, está más centrado y tiene las metas claras para el futuro. En esta etapa de su vida, su novia María Fe Saldaña cumple un rol importante por ser su ‘cable a tierra’ y motivación. El ‘aventurero’ permitió a Trome conocer un poquito más de este reinventar que empieza a escribir con clave salsera y un poco de sazón.

Acabas de realizar tu primer concierto online con gran éxito.

Sí, fue anoche que presentamos ‘El aventurero vs. las solteras’. Dailyn Curbelo, Cielo Torres, Susan Prieto y Kate Candela se lucieron y el concierto seguirá en línea una semana más, y para verlo tienen que entrar www.joinnus.com para adquirir sus entradas.

¿Ha sido tu mejor medicina después del aislamiento social?

Sí, porque esto ha sido terrible para todos.

¿Qué es lo más duro que has vivido en esta cuarentena?

El perder amigos que han muerto por esta enfermedad y descubrir que había gente a mi alrededor que solo estaba cuando el dinero llegaba en sacos, porque cuando la vaca se puso flaca desaparecieron.

¿Te quedaste sin pagar planilla?

Creo que a un empresario que no le pase eso, miente, pero salimos adelante con el apoyo de los míos.

¿María Fe estuvo a tu lado en esos momentos?

Siempre.

En tus historias de Instagram te he visto cocinándole...

Si antes era hogareño, ahora lo soy más.

¿Cuál es el plato favorito de María Fe?

El ají de gallina y mi lomo saltado. ‘Mafe’ solo come el que yo preparo porque hago una fusión de muchas recetas y me queda espectacular.

¿Ella te cocina?

En esta cuarenta hemos aprendido los dos. Hace una causa espectacular y su arroz le sale riquísimo.

¿Se complementan bien?

Sí, ella es profesional, trabaja conmigo, me apoya y motiva en todos mis proyectos. Estudia marketing, ambos estamos estudiando virtualmente, yo sigo los cursos de logística textil y diseño de modas.

¿Eres celoso?

¿Celoso? Soy seguro, siento que si alguien te quiere fregar puede pasar en cualquier momento.

Sobre todo por los ‘partidores’...

Hay de todo, pero uno tiene que conocer a la persona que tiene al lado y hasta ahora no me ha pasado que tenga que ponerme celoso por alguien.

María Fe debe ser una persona centrada, que tiene las cosas claras...

‘Mafe’ es muy tranquila y se lleva bien con mi mamá, en realidad toda mi familia está contenta con mi relación y su familia nos apoya mucho. Ella es mi ‘cable a tierra’.

¿Tus hijos se llevan bien con ella?

No los veo mucho por el tema de la pandemia, pero sí se llevan bien. Jonely, la mayor, tiene ‘química’ con ‘Mafe’, con Jostin, con todos mis hijos.

¿Volverías a casarte?

Es que no tengo una bola mágica para decirte qué va a pasar mañana, será lo que Dios quiera, sería malo de mi parte decir: sí, mañana me caso. Creo que uno va tomando las cosas con calma, no tan a la loca, va con paso firme y seguro…

Eres más maduro, centrado...

Para ser sincero, soy muy tranquilo, no me voy los fines de semana a juerguear, que quieran crearme otra personalidad es otra cosa. Si en algún momento las cosas se me salieron de control fue por mi inmadurez y no pensar bien, solo puedo decirte que tengo el corazón limpio.

Apelando a tu corazón limpio, se armó un bolondrón con tu expareja por tu hijito...

Hablé con la mamá de mi hijo y llegamos a un acuerdo, entendió que no tengo nada que ver con los problemas que pasan en Barrios Altos (hubo una pelea), es mi barrio pero no vivo allí.

¿No hay denuncia contra ella?

Lo que hubo fue un documento de constatación porque estaba velando por el bienestar de mi hijo, al final todo se aclaró. Yo estoy con mi hijo los días que me toca estar y Jostin está feliz con su papá y mamá.

Qué bueno que ahora se entiendan, pues fueron una pareja joven.

En realidad no fue una relación tan larga con la mamá de mi hijo, fue muy corta e inmadura por parte de los dos, pero es parte del aprendizaje de la vida.

Hablando de escándalos, las pijamas no pertenecen a tu empresa...

Mi única marca es ‘Josifid’, es la que me viste. Si me mandan pijamas de regalo no le voy a preguntar a las personas que las hacen si son originales o imitación. Lo único de lo que puedo ser responsable es de publicar el agradecimiento en mi Instagram, pero se pasan (‘Magaly TV: La firme’), un poco más y dicen que corté la tela, hice los estampados, todo por un saludo, ya es mucho, me agarran de piñata.