Tras varios rumores de embarazo, María Fe Saldaña terminó por confirmar que espera a su primer hijo con el salsero Josimar, quien en las últimas semanas fue acusado por los ‘urracos’ de Magaly como infiel en discotecas de Estados Unidos.

A través de su cuenta de Facebook, la pareja del ‘rey de la salsa perucha’ compartió dos imágenes de la ecografía de su bebé argumentando que la ama desde el primer día que supo que estuvo en su vientre.

“Las cosas no han sido fáciles... Yo siempre soñé con mi hermosa bebé para que me acompañe y seamos las mejores amigas para siempre. Hoy Dios me dio la bendición de ser mamá, estoy agradecida, emocionada, tengo muchísimos sentimientos encontrados”, dijo.

Sin embargo, María Fe dejó entrever que no ha estado pasando momentos felices, pero que desde ahora se encargará solamente de dedicarse al 100% al bebé que tiene en su vientre.

“Hija de mi vida te amo mucho, perdóname si a veces no fui una mamá fuerte y tuvimos caídas, pero quiero que sepas que todo lo que haga desde hoy será solo para ti. Perdóname si a veces me sentía sola y no me daba cuenta que estabas tú conmigo”, sostuvo.

En esa línea, remarcó que solo será ella y la bebé, lo que confirmaría también la separación con el polémico cantante Josimar.

“Eres la persona que me da fuerzas y me ayuda a salir adelante de todas las adversidades que se presentan, de hoy en adelante solo seremos tú y yo. Prometo darte todo lo mejor de mí y nunca en mi vida dejarte sola porque eres el tesoro más preciado que Dios pudo darme”, sentenció.

“Mi niña bonita Jeilani, solamente nosotras sabemos lo fuerte y valiente que somos. Te amo con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Perdóname hija, prometo que desde hoy seremos muy felices”, agregó.

¿JOSIMAR FUE INFIEL A MARÍA FE SALDAÑA?

Josimar fue envuelto nuevamente en un escándalo de infidelidad, luego de que una joven colombiana llamada Diana Noriega contó en el programa ‘Magaly TV: La firme’ que pasó una noche con el cantante en un hotel, en Estados Unidos, y lo conoció por sus presentaciones artísticas.

Tras emitirse las imágenes, María Fe Saldaña borró las fotografías que tenía con el salsero en sus redes sociales y compartía post en su Instagram dejando abierta la posibilidad de una separación.