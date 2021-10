María Fe Saldaña realizó un en vivo en su cuenta de Instagram para hablar con sus seguidoras, sin embargo, no pensó que uno de ellos le jugaría una pesada broma. Un usuario se hizo pasar por el padre de su hijo, Josimar, para decirle que la sigue amando.

El curioso momento fue compartido por el portal Instarándula, donde una seguidora confesó haber sido testigo de la reacción de María Fe y además de las palabras que dijo.

“Samu mira, en el en vivo de Mafer, Josimar le dice te amo y cuando empezaron a decirle a ella que no le haga caso, ella dijo ‘Ay, por Dios, chicos, claro que no es él, yo lo tengo bloqueado y dijo que esa cuenta no es de él”, contó una seguidora.

Según la usuaria, María Fe Saldaña no cayó en la broma y argumentó que tiene bloqueado al ‘Rey de la salsa perucha’. Como se recuerda, la ex de Josimar tiene poco tiempo en estado de gestación en medio de las infidelidades del salsero.

JOSIMAR NO OCULTA A SU NUEVO AMOR

Pese a que María Fe Saldaña ha anunciado recientemente su embarazo, su expareja Josimar ya la enterró por completo. Las cámaras de Magaly Medina lo volvieron a ‘ampayar’ con una mujer, identificada como Yanira Cárdenas, con quien ya no se esconde. Todo esto cuando María Fe realizar rifa en Instagram.

En las imágenes se puede ver como en las fiestas del salsero abunda harto alcohol y también es notorio el romance que tendría el cantante con esta nueva chica.

Josimar se luce con chicas y canta ‘Soy un mujeriego’ (Video: Instagram Josimar)