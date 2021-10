Luis Saldaña, padre de María Fe, salió al frente y dio detalles al programa de Magaly Medina sobre cómo ha quedado la relación de su hija con el salsero Josimar, luego que este se fuera a los Estados Unidos y la abandonara.

En medio de la calle, los ‘urracos’ de la conductora lo abordaron para que declare y comente sobre el padre de su futuro nieto. Bastante preocupado, el señor habló fuerte y claro.

“Ya terminaron, ya no tienen nada, ninguna relación con él. Ella está viendo su negocio, la está apoyando su mamá, que vive con ella en Santa Anita. Ella está bien, yo me dedico al comercio de ropa textil. Mi hija ha seguido con lo mismo. Está haciendo su bingo, ella sabe como hacer esa ropa y todo lo demás. A veces compra y vende”, dijo.

Padre de María Fe Saldaña revela que peleó con Josimar: “Pedí que la dejara en un estado legal más seguro”. Video: Magaly TV La Firme

Además, Luis Saldaña reveló que tuvo un enfrentamiento con Josimar antes que él partiera al país norteamericano. Según dijo, el ‘Rey de la salsa perucha’ sabía que dejaba a María Fe en estado de gestación.

“Yo tuve una conversación cuando se fue de viaje del tema de que se iba, porque no se iba con mi hija. Tuve una pequeña riña ahí, yo le dije ‘Ya te vas, ¿y cómo se va mi hija? Si mi hija no tiene visa’”, señaló.

En esa línea, recalcó que él presentía lo que pasaría, que Josimar no volvería a hacerse cargo de María Fe. Tras ello, contó que le pidió que deje a María Fe en una mejor posición economómica.

“Entonces ya lo sabía, ese tema ya lo adelantaba porque yo soy un hombre que ya conoce más o menos la calle. Era para que postergues la gira y te vayas de acá nomás. Eso era lo ideal, porque ya no regresas, le dije”, sostuvo.

“Por eso mismo yo la abogué, que la deje en un estado legal más seguro. En un departamento que te deje, si es que él piensa quedarse, si te está dejando a la deriva”, agregó.

JOSIMAR SE QUEDA EN ESTADOS UNIDOS

El salsero Josimar fue entrevistado por el programa ‘En Boca de Todos’ y anunció que se quedará en Estados Unidos. La noticia sorprendió a los conductores debido a que hace poco su expareja María Fe Saldaña reveló que está embarazada.

“Sí, me quedo por lo menos hasta el otro año. Estoy con la agenda bien apretada, voy a salir el 17 en el Monitor Music Awards. He grabado un tema con Oscar de León, con Luis Alberto ‘El canario’, gracias a Dios estamos bien, las cosas me están yendo bien”, indicó.