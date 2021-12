SE PRONUNCIÓ. Josimar vive su ideal historia de amor, pero con la cubana Yanira Cárdenas, con quien está a punto de casarse. Pese a que el salsero se fue a Estados Unidos dejando en el Perú a su entonces pareja María Fe Saldaña, ella se pronunció para desearle lo mejor.

El programa ‘América Hoy’ se comunicó vía WhatsApp con la jovencita y le preguntó por el pronto matrimonio del ‘Rey de la Salsa Perucha’ con otra mujer. María Fe evitó responder al respecto, pero al final de la conversación dijo que sea feliz.

“Hola, no voy a dar entrevista, gracias de todas maneras. No voy a hablar de él y menos dar entrevistas, jamás he salido en televisión y ahora menos, porfa comunícate con él. Que sea super feliz, le deseo lo mejor”, escribió la expareja de Josimar, quien ya está a punto de dar a luz.

Al respecto, Janet Barboza cuestionó duramente al cantante y dejó entrever que su amor por la cubana sería “amor al chancho y no al chicharrón”. Como se recuerda, semanas atrás, Magaly dejó entrever que Josimar se casaba por los papeles legales en Estados Unidos.

Josimar anuncia matrimonio

Además, la popular ‘rulitos’ precisó que, seguramente, pronto termina el amorío del salsero con Yanira. “Llámenme pitonisa, todo lo que quieran, pero ya veremos cómo termina esta relación. Ya vemos a la cuba dentro de poco saliendo en medios”, señaló.

EL PARTE DE MATRIMONIO DE JOSIMAR

El programa ‘Amor y Fuego’ confirmó que el salsero ya envió su parte de matrimonio con la rubia Yanira Cárdenas, donde asegura que se casarán este sábado 11 de diciembre a las 2 de la tarde.

Luego de difundir la información, Rodrigo González comentó que Josimar le envió un amenazante mensaje a su equipo de producción, luego de haberles concedido una entrevista.