Se le viene la noche a Josimar. La exministra de Justicia y Derechos Humanos Marisol Pérez Tello denunció al cantante de salsa ante la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Surco por el delito de falsedad ideológica, informó el programa de Magaly Medina.

El artista enfrentará serias consecuencias legales tras intentar sacar a su hija mayor del país con permisos obtenidos de forma irregular, el cual habría conseguido con ayuda de un trabajador de la notaría de Pérez Tello.

Tras señalar que llegará hasta las últimas consecuencias, la excongresista lanzó fuertes calificativos contra el intérprete de “Con la misma moneda” al considerar que no es consciente de la magnitud del problema, ya que otras dos personas podrían ir a prisión por ayudarlo.

“Es un irresponsable que no piensa en todo el daño que hace alrededor. El tipo es un delincuente, no va a ir a la cárcel, aunque estuviera en el Perú no iría a la cárcel, no hay pena efectiva para él, salvo que fuera reincidente, por eso este chico siempre vive al margen de la ley ” , arremetió.

Iniciará juicio y pedirá reparación:

Según informó la ‘Urraca’, Marisol Pérez Tello llevará esta acusación contra el cantante también por la vía civil a fin de pedir un monto de reparación por los daños causados al afectar la reputación de su notaría.

Recordemos que la exministra ha señalado que Josimar habría instado al trabajador encargado de validar su huella dactilar a permitir que sea su representante en Perú quien firme dicho documento para que su hija pueda viajar a Estados Unidos, pese a que esto configura un delito.

