Melcochita aconseja a Josimar: "No dejes a la familia por una chibola"

El cómico ‘Melcochita ’ criticó al salsero Josimar Fidel por haber dejado a su familia y tener una relación con una menor de edad.

“ Josimar es un buen cantante, lo conozco y me parece una buena persona, pero no puede dejar a su familia por una ‘chibola’, una menor de edad. Uno tiene que tener cabeza fría y solucionar los problemas con la esposa, antes de meter la pata de esa manera”, comentó.

Es más, ‘ Melcochita’ recordó que hace unos años hizo algo similar. “Hace unos años dejé a mi esposa porque las cosas no funcionaban, pero no teníamos niños, pues ellos son los que más sufren. Por eso, hoy en día no me iría con una ‘chibola’ por más coqueta que pueda ser, primero es mi familia, mis hijas, no sería feliz sin ellas”, precisó ‘Melcochita’, quien alista un mano a mano con Miguelito Barraza este jueves 22 en el Sachún de Miraflores.

Por otro lado, Josimar Fidel se encuentra en Argentina junto a su orquesta para realizar unos shows privados junto a ‘Los Barraza’, pero sin la presencia de su bailarina Angye Zapata, quien fue captada por las cámaras de ‘Magaly TeVe: La firme’ ingresando a la casa del salsero con su propia llave y confirmando su ‘cercanía’.

‘REFLEXIONA’



En tanto, la líder de ‘Son Tentación’, Paula Arias, le sugirió al salsero que reflexione. “Tiene que tranquilizarse y reflexionar como hombre. Primero es la familia, pero también es su vida privada, ya es cosa de él”, acotó Arias.

‘DICE QUE ME AMA’



En tanto, Gianella Ydoña, la esposa del cantante reveló que Josimar aún le dice que la ama y que solo le pasa pensión para su hijo.



“El último sábado hemos estado juntos y me dijo que me ama. Y hace unas semanas me comentó que estaba saliendo con su bailarina, yo ya sabía todo eso. Ahora entiendo que ya estaban cuando seguíamos casados porque él cambió de la noche a la mañana y me botó de nuestra casa con mi hijo y mis cosas, porque ya no quería estar conmigo”, agregó.