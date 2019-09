Josimar: "Mi mamá impulsó a luchar por mis sueños y nunca darme por vencido, es la única 'Protagonista'

El salsero Josimar Fidel afirmó que la ‘única protagonista’ de su vida, es su madre, a quien la sorprendió el último fin de semana en su cumpleaños vestido de mariachi.



“Mi mamá fue la persona que desde pequeño siempre me impulsó a luchar por mis sueños y nunca darme por vencido, es la única ‘Protagonista’. Por eso quise hacerle algo diferente, así que me vestí de mariachi y la sorprendí a la medianoche cantándole rancheras. A mi mamá le encanta porque le hace recordar mucho a mi papá”, sostuvo.



Por otro lado, Josimar estaría iniciando una relación con una joven llamada María Fe, tras verlos juntos después de sus shows y en algunas imágenes que él compartió en sus redes sociales.



Por otro lado, Gianella Ydoña, aseguró que no tiene problemas con las palabras de Josimar en el cumpleaños de su madre.



“No hay problema alguno, es su madre y sé que él ama a su mami, no me aferro a ser ‘La protagonista’”, afirmó la ahora joven empresaria, aclarando que su negocio de ropa en Gamarra no ha cerrado.



“Todos los días voy, gracias a Dios nos está yendo muy bien”, comentó.



Asimismo, aclaró que no tiene planes inmediatos de rehacer su vida sentimental.



“Estoy dedicada a mis cosas, a mi empresa, a mi hogar, aún no hay nada de galanes”, acotó Gianella.



(Frank López)