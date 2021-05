MOLESTO. Josimar desató su malestar contra la orquesta de El Artista del año, a la que acusa de ser la responsable de su sentencia en el programa. El salsero dijo que no es culpa de él que los músicos hayan tenido esos errores.

Josimar se presentó en la quinta gala de “El Artista del Año” junto a Leysi Suárez, para interpretar un remix de ‘Querida – Noa noa’ de Juan Gabriel. Sin embargo, en reiteradas oportunidades tuvo fallas con el tempo de la canción.

Debido a esto, Josimar recibió bajas calificaciones por parte del jurado, resultado que finalmente lo hizo caer en sentencia junto a ‘Chickiplum’. Al respecto, el cantante expresó su molestia.

“Obviamente (se debía ir sentencia la orquesta). Son tremendos músicos, los respeto, pero en este caso yo no soy el director de la orquesta. La música suena y me pongo a cantar con la música que me pone el programa. ¿Ósea que yo debo estar preocupado en como se escucha la orquesta?”, indicó el salsero en declaraciones a El artista del año.

Josimar sorprende cantando “Querida” en “El Artista del año”

Finalmente, dijo que está disconforme con la decisión del jurado pues considera que el cantó bien, pero que la orquesta no acompañó su desempeño, haciendo que finalmente sea sentenciado.

“Acá yo no soy el productor, ni el director ni el arreglista. Aquí soy un participante si la orquesta no me da el respaldo, no suena bien, no es culpa mía. Si ellos se equivocan, no me van a culpar a mí. Estoy disconforme con esta sentencia. Lo de la orquesta no me la pueden cargar a mí, no es mi orquesta. La orquesta no es responsabilidad mía”, puntualizó.