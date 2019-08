Josimar negó romance con bailarina menor de edad: "No he confirmado nada en ningún momento, son habladurías"

El cantante Josimar Fidel dejó en claro que no mantiene una relación sentimental con la joven bailarina menor de edad Angye Z., luego del ‘ampay’ que emitió el programa de Magaly Medina.



“Estoy tranquilo. Se pueden especular miles de cosas, pero déjenme decirles que el día que tenga una relación, yo mismo saldré a la prensa y lo confirmaré”, afirmó el salsero, que estuvo en la final del programa ‘Reinas del show’ y lució su nueva figura, luego de bajar 30 kilos de peso tras someterse a una operación de banda gástrica.



¿No tienes un romance con la bailarina?

No he confirmado nada en ningún momento, son habladurías.



¿Pero tienen una amistad o solo una relación laboral?

Tengo amistad con todos mis trabajadores. Ella baila eventualmente con nosotros, porque no cumple la mayoría de edad, y siempre con el permiso de sus padres.



Entonces, ¿seguirá bailando en tu orquesta?

Obviamente, ella es la bailarina que viene por ratos cuando necesitamos un elenco grande.



¿Consideras que Magaly Medina te hizo daño al mostrar unas imágenes donde se te ve con ella?

No me hizo mucho daño, porque es parte del show, pero sí creo que debería tener cuidado al hablar de una menor de edad. Esas cosas son delicadas.



¿Habrá reconciliación con tu expareja (Gianella Ydoña)?

Esa hoja ya la pasamos. Cada uno (va) por su lado y la vida continúa.



¿Te fastidiaron las declaraciones que dio para el programa de Magaly, ya que dijo que le daba ‘vergüenza ajena’ al ver el ampay con la bailarina?

Me incomodó, sí, porque no es lo real. Me quieren hacer ver como una persona que no soy, pero gracias a Dios la gente que me sigue y está a mi alrededor me conocen y saben que no soy esa clase de persona. Bueno, es parte del espectáculo, a veces no se ponen a pensar que tenemos niños, tengo una hija de trece años que ve esas cosas y le puede ocasionar daño en el colegio.



¿Es cierto que ya no quieres cantar ‘La protagonista’ (dedicada a su expareja), en tus conciertos?

Ja,ja, ja... Es parte de mi repertorio, nunca dejaré de cantarla, la seguiré cantando porque a la gente le gusta, son mis arreglos.



(Deyanira Bautista)