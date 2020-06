El salsero Josimar Fidel negó que la empresa que vende pijamas con diseños de los dibujos de Nickelodeon, Netflix y Disney sea de su propiedad, tal como lo dio a conocer un informe del programa ‘Magaly TV: La firme’.

“Se me ha estado involucrando en un tema de pijamas y dicen que el negocio es de Josimar, pero yo no tengo nada que ver. También publiqué en mi Instagram un negocio de car wash, que es de un amigo, y afirman que lo tengo. Y la vez pasada hice un TikTok con una tía que vende mascarillas y ya me escribían preguntando por el precio”, dijo el intérprete de ‘La protagonista’ en una entrevista con Paula Arias.

“En ese programa (‘Magaly TV: La firme’) sacaron una nota de ‘Josimar sigue en la informalidad’, pero esos pijamas no son míos. Lo peor es que mandaban mensajes diciéndome que entregue factura y boleta, preguntando si tenía licencia para usar los dibujos animados y que estaba haciendo ropa bamba. Mi única marca es Josifit”, agregó.

De otro lado, afirmó que no le da mayor importancia a esos comentarios y si hablan de él es porque debe ser importante.

“Si hablan es porque somos importantes, cuando no hablen es porque estás en nada”, finalizó.