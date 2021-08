Josimar Fidel rompió su silencio luego que dos jovencitas aseguraran que mantuvieron un ‘choque y fuga’ con él mientras se encuentra de gira por Estados Unidos. El salsero aseguró que tomará acciones legales contra una de ellas porque generó problemas con su pareja, María Fe Saldaña.

Luego de los ampays, la joven novia de Josimar eliminó todas las fotos con el cantante de su cuenta de Instagram. Sin embargo, el intérprete negó que se hayan distanciado y aseguró que su relación marcha mejor que nunca.

“Ella habló con los managers, con la gente de acá de la disquera y ahí todo quedó bien, seguimos igual, no pasó nada, súper bien”, dijo Josimar en conversación con el programa de Willax Amor y Fuego. “Estoy súper bien con toda mi familia”, agregó.

Asimismo, indicó que María Fe no se vio afectada por los rumores ya que lo conoce muy bien. “Yo voy a cumplir dos años con ella y nosotros nunca hemos tenido un problema de este tipo. Ella sabe que pueden decir muchas cosas pero si tu pareja te conoce, ya sabe cómo eres”, aseguró el salsero.

¿MARÍA FE EMBARAZADA?

Josimar se refirió a los rumores de un presunto embarazo de María Fe Saldaña y se negó a confirmar si será padre por cuarta vez. “Yo todavía no te confirmo si está embarazada o no. Todavía no sabemos y no te puedo confirmar nada. Pero en el momento en el que sepamos si realmente estará esperando un hijo mío créeme que yo voy a ser el primero en gritarlo a los cuatro vientos. Por el momento no puedo decir nada porque no estamos seguros”, explicó.

En ese sentido, aseguró que María Fe es su ‘oficial’. “Lo confirmo, mi mujer se llama María Fe. Es la mujer que amo, la mujer que adoro y la que está conmigo siempre”, indicó.

Finalmente, afirmó que su prominente pancita es producto de la comida. “Esa pancita es tacu-tacu, todavía no hay bebé. Dios quiera que haya algo pero ahorita ella se fue a la casa del tacu-tacu”, dijo el salsero.

María Fe Saldaña eliminó todas sus fotos de Instagram con Josimar tras presunta infidelidad pero el salsero asegura que su relación va viento en popa.