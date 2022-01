Josimar Fidel lanzó su nueva producción discográfica titulada ‘Comienzo’ y recalcó que no huyó del Perú por temas personales, pues jamás abandonó a ninguno de sus hijos, sino que emigró porque sintió que artísticamente había alcanzado su ‘techo’ y ahora desea conquistar el mercado internacional.

Josimar, dejaste el Perú presionado por los ampays, las cosas que se decían de ti para establecerte en Estados Unidos.

No, para nada, porque el que sale corriendo es porque algo debe o teme y yo no debía ni temía nada. Me fui del Perú porque sentí que había llegado a mi ‘techo’ musicalmente hablando y quería algo más para mi carrera y que se diera a conocer en el mercado internacional.

¿Cuál es tu situación legal en Estados Unidos?

Yo tengo visa de trabajo, todo está bien.

El salsero se refirió también a las críticas que recibe de Magaly Medina y ‘Peluchín’. “Las críticas me mantienen, cuando no eres nadie, nadie habla de ti y si lo hacen (hablar) es porque estás haciendo algo bueno. La crítica es parte del artista. Lo que pasa es que ellos llevan las cosas por otros rubros, qué podemos hacer. Mi familia sabe quién soy, mis hijos saben quién soy y jamás he abandonado a ninguno de mis hijos. No me arrepiento de nada porque mi entorno sabe por qué hice las cosas y cómo son. Si tuviera problemas con Mafe (mamá de su última hija), como aseguran en esos programas, entonces no hablaría todos los días con ella y le cantaría a diario a mi hijita”, detalló.

Josimar decidió radicar en Estados Unidos para crecer artísticamente y acaba de lanzar su nuevo disco 'Comienzo'. (Foto: Difusión)

También afirmó que sus canciones ‘Comienzo’ y ‘Así soy yo’ no son una respuesta a sus críticos, pues las letras representan situaciones que vivió en su momento.

“Esas canciones las escribí hace 3 años y ahora ven la luz con Cerro Music. Estoy agradecido porque veo que sigo creciendo, tuve la oportunidad de grabar en el disco ‘Duetos’ con grandes soneros como Oscar D’León, ‘El Canario’, y que en su cuenta de Instagram Omar Alfano diga que salió del estudio de grabación feliz al escucharme, eso es ‘alucinante’. Que se cuide Marc Anthony, ja, ja, ja”, precisó.

¿Cuándo piensas regresar al Perú?

Mi Perú siempre va estar en mi agenda, es mi patria, siempre alzo mi bandera y en mis canciones lo expreso. Espero ir pronto porque en este momento tenemos la agenda llena hasta febrero con presentaciones que haremos aquí, en Puerto Rico y República Dominicana. Se viene muchas cosas más, estamos creciendo y soñando al mismo tiempo con este sueño que tuve de niño y poco a poco se esta haciendo realidad.