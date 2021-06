Josimar Fidel reconoció que la gran final de “El artista del año” será una reñida competencia , pues sabe que sus compañeros, al igual que él, se están esforzando al máximo para alzar la copa y llevarse el premio mayor que consiste en 30 mil soles. Además, adelantó que este sábado su refuerzo será Vania Bludau, quien fue una de las ganadoras de la pista de baile del programa que conduce Gisela Valcárcel.

A horas de la gran final, ¿cómo te sientes?

Me siento con bastante fuerza, estoy haciendo todo lo posible para levantar la copa, estoy enfocado en que levantaré la copa de ‘El artista del año’. He ensayado todo el día, estoy entregando todo. A mi baile llego con un gran refuerzo, Vania Bludau.

¿Qué opinas de ella?

Estoy feliz por contar con Vania, estoy muy agradecido con ella. Vania es hincha de mi orquesta y yo de ella. Ella levantó la copa en el programa de Gisela y creo que los campeones tienen que juntarse con los campeones.

¿Es verdad que le tienes miedo a “La Uchulú”?

No le tengo miedo a ningún competidor, pero tampoco subestimo a nadie. Todos mis compañeros se están esforzando para levantar la copa, así que la competencia está reñida.

Tuviste una caída, ¿cómo te has recuperado?

Sí, vengo de una caída, ensayando en una gala pasada me dañé la espalda, pero ya estoy mejorando, esto no me va a frenar, porque esta gala tengo un baile fuerte, hay cargadas, piruetas, verán algo que no han visto, voy a sorprender.

Le perdiste el miedo al baile..

Yo cojeaba en el baile y ahora ya no, ahora me van a ver bailar como tiene que ser, he perdido totalmente el miedo, también a cantar a inglés. Me siento más fuerte que antes.

¿Te llevas grandes amigos de esta participación?

Sí, Laurita (Pacheco) es una persona muy humilde, que quiere salir adelante, quizá, hagamos algo juntos más adelante, podríamos hacer algo que quede para la historia. Y “Chikiplum” es un personaje, me mato de risa con él, nos hemos hecho muy ‘patas’.

Como se recuerda, Josimar en galas anteriores fue eliminado en una mano a mano que sostuvo con “Chikiplum”, sin embargo el jurado usó el comodín y logró quedarse en el programa hasta llegar a la gran final.

Durante su participación en el programa, el salsero también contó que por estar comprometido con su actuación en ‘El artista del año’, estuvo algo distanciado de su pareja María Fe Saldaña, pero que el tema se subsanó entre ellos.

Por otro lado, también contó que su relación pasa por un buen momento, pero que por el momento no tiene planes de matrimonio con María Fe.

“En mi vida sentimental estoy feliz... ¿Matrimonio? Hablar de matrimonio ahora sería irresponsable cuándo recién estamos viendo qué hacer, todavía hay mucho pan por rebanar, recién tenemos un año y tanto de relación, no tenemos mucho (tiempo). Igual estamos con calma, felices, no hay apuro”, dijo de forma contundente.