Lesly Reyna aseguró que está feliz porque es la nueva ‘protagonista’ del cantante Josimar, luego de participar en las grabaciones del próximo videoclip del salsero titulado ‘Tú te la perdiste’, donde interpreta a una joven influencer a la que le interesan ‘la fama y el dinero’.

“Ayer (sábado) cumplí 26 años y me la pasé trabajando desde las siete de la mañana hasta las 10 de la noche, grabando el nuevo videoclip de Josimar donde soy la protagonista”, contó la modelo y Miss Eco Perú.

¿Cuál es tu participación en el videoclip?

Soy una joven influencer que lo trata mal, que solo me interesa su fama y dinero, y él me canta ‘Tú te la perdiste’. Me siento bendecida de tener trabajo en estos momentos tan complicados.

¿Josimar y tú hicieron buena ‘química’?

Él es muy gracioso, no lo conocía y me parece un hombre humilde, emprendedor, educado, me cayó muy bien. En su casa (donde grabaron el video) tiene un muro enorme que habla de la palabra de Dios y sí, hubo buena ‘química’. Durante la grabación estuvo su mamita, su novia y todo su staff.

Tú eres la protagonista de su videoclip, pero la protagonista de su corazón, María Fe Saldaña, ¿no se puso celosa?

La vi de lejos, estuvo presente en toda la grabación, pero no tuve cercanía ni conversé con ella.

¿Estuvo controlando o viendo cómo trabajan?

No podría decir algo así, pero sí estuvo todo el rato.

Dicen que Josimar es medio ‘florero’, ¿no intentó ‘tirarte maicito’?

Súper amable sí, pero no, nada más.

¿Y tú cómo estás?

Muy bien, con buena salud, pero preocupada porque mi papito tiene tuberculosis, está mal de los riñones y lo escucho decaído. De hecho, estoy haciendo una nueva campaña llamada ‘Sin miedo, recicla y dona’, donde reciclaremos prendas de vestir para donarlas, a fin de mes, a la casa hogar de niñas ‘Nuestra Señora de la Misericordia’ y al penal de Lurigancho. (D. Bautista)