El cantante Josimar se pronunció acerca de los rumores que indicaban que su actual pareja, Maria Fe Saldaña, habría sufrido la perdida de un embarazo. El programa ‘Magaly TeVe: La Firme’ se encargó de consultarle al intérprete de ‘La Protagonista’ y dio su versión.

“Queríamos hacerte una consulta, nos ha llegado una información de que María Fe tuvo una pérdida. ¿Es cierto?”, le consultó el reportero de 'Magaly: Te Ve’ a Josimar.

Josimar se mostró sorprendido con la interrogante y negó que dicha información sea verdadera. “¿De dónde me sacas eso?”, comentó el 'intérprete de ‘El Aventurero’. “No (es cierto eso). No sé de dónde sacas eso papi", agregó el cantante.

JOSIMAR LE RESPONDE A SU ESPOSA

Josimar le respondió mesuradamente a su expareja y madre de su menor hijo, Gianella Ydoña, quien señaló que su matrimonio con el cantante no había sido simbólico como él lo había mencionado antes. El salsero estará presente en el primer programa de la nueva temporada de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’.

Al respecto, Josimar se mantuvo firme en señalar que él no está casado con la ex Protagonista dado que no cumplieron con entregar la documentación solicitada.

“El matrimonio no se dio porque no se cumplieron con ciertos requisitos que pidió la iglesia, y ambos sabíamos que si no lo hacíamos quedaba invalidado. Es lo último que diré al respecto”, precisó Josimar.

