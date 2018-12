Josimar prepara miniserie autobiográfica:  "Mi papá no era como Luisito Rey"

El salsero Josimar Fidel alista una película y miniserie sobre su vida, donde contará sus inicios en la música y cómo su papá lo incentivó desde pequeño, llevándolo al Conservatorio.



Además, acaba de cumplir un año de casado y enfatiza que todos sus hijos lo aman. “Este año ha sido bueno, he trabajado mucho y estuve con Gisela. Además, he empezado a hacer mis pinitos en la actuación en la serie ‘Los Vílchez’”, dijo Josimar.



¿Quieres seguir actuando?



Me encanta la actuación y en ‘Los Vílchez’ todo será divertido, yo me la pasé riendo. Además, en el 2019 se viene la película y serie de Josimar, que se verá por Netflix, y poder dar a conocer al mundo mi historia.

¿Has tenido una vida difícil?



Surgir siempre es difícil, hay sangre, sudor y lágrimas. La miniserie será de 18 capítulos y contaré mi niñez y cómo llegué a formar mi grupo.



¿Tenías en tu vida un ‘Luisito Rey’ como Luis Miguel?



Mi papá estará presente en la historia, pero siempre me apoyó, me llevaba al Conservatorio y me marcó su muerte.



¿Cómo va el matrimonio?

​

Acabo de cumplir mi primer año y me siento feliz, es maravilloso.



Hace unas semanas te acusaron de mal padre, ¿cómo quedó ese tema?



Todo está solucionado. No respondí nada en su momento, porque a las pruebas me remito. Mis hijos me aman.