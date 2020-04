Josimar se mostró nostálgico en sus redes sociales luego de separarse de su hijito, tras pasar con él casi un mes de la cuarentena decretada para frenar el avance del coronavirus en el Perú. El cantante aseguró que nunca ha dejado de darle lo que necesita, después que su expareja Gianella Ydoña denunciara que no le pasa la pensión alimentaria y que le mandó una canasta con unos cuántos víveres y un paquete de patas de pollo para que pase lo que resta del estado de emergencia.

“Ayer te fuiste de casa después de haber estado casi el mes completo juntos sin separarnos ni para dormir y ya te extraño. Nunca he dejado de darte nada porque tú y tus hermanos son lo que más amo en el mundo”, escribió el cantante en sus historias de Instagram junto a un video donde se ve al pequeño jugar en su casa.

“Hoy no te di su sopita de pollo que tanto te gusta, pero sé que estás bien porque nuestro Dios te protege. Te amo Jostin!!! (Esto es lo único que quiero que quede de este día en tu recuerdo) que te amoooo!!!”, agregó Josimar en otra historia. “Hijito mío... te amo, te amo, te amo y si pudiera gritarlo hasta el cielo lo haría!!! Pero ahora esta es la única forma que tengo de expresar lo que siento por ti”, indicó.

Josimar no pasa pensión

Gianella Ydoña contó que Josimar dejó de pasar la pensión de alimentos para su hijo y por tanto, tuvo que mudarse a la casa de su mamá. “Tuve que dejar mi casa porque ya no me da ni un sol y no tenía cómo pagar (el alquiler). Cuando acabe la cuarentena podré acomodarme y trabajar para mi hijo, ya que él vive conmigo y su papá le quitó el techo donde vivía. Según Josimar, está sin trabajo y no puede darme la pensión”, denunció en entrevista con Trome.

Asimismo, dijo que Josimar se lleva al pequeño los fines de semana y ella lo tiene de lunes a viernes, a pesar de que el salsero aseguró que estuvo casi un mes con él.

En conversación con Magaly Medina, Ydoña dijo que el cantante envió a uno de sus trabajadores a entregarle una canasta con víveres para el menor. “Él cree que es humillante mandar a su hijo un six pack de leche, unas lentejas y full patas de pollo (...) esa es la pensión de Josimar el cantante”, denunció.

“Me lo traen a mi hijo bajo de peso, con tos, no está haciendo las cosas bien (...) de donde él me saco sin hijo, he tenido que regresar sin hijo. Él tiene su cuenta recontra abastecida, eres millonario, Josimar, qué te pasa, cómo le vas a hacer eso a tu hijo”, agregó la ex de Josimar.

Josimar envía canasta de víveres a su hijo