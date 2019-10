Josimar sin paltas con ‘La Protagonista’ tras ampay con otro joven: "Les deseo lo mejor a las mamás de mis hijos"

Le da su bendición. El cantante Josimar Farfán le deseó suerte a su ex pareja, Gianella Ydoña, luego de ser captada besándose con un joven señalado por tener pareja y un bebé de un año.

“Yo les deseo lo mejor a todas las mamás de mis hijos, que Dios las bendiga”, fue el escueto comentario que hizo el cantante, quien evitó referirse a los recientes problemas que tuvo con la popular ‘Protagonista’. “Prefiero no hablar de eso, estoy enfocado en mi carrera y no en los comentarios negativos”, enfatizó.

En cuanto a su nuevo romance, admitió que atraviesa un buen momento sentimental, pero aclaró que ya no volverá a ventilar detalles de su relación. “Ya no quiero ventilar mi vida privada. Todo fue por la coyuntura del videoclip (‘La Protagonista’), pero eso no va a volver a pasar porque el artista soy yo”, precisó Josimar.

Por otro lado, recordó su paso por la cumbia durante la celebración de los 48 años de trayectoria de ‘Los Caribeños de Guadalupe’, el último sábado en El Huaralino.

“Después de 14 años estoy con ellos. Estoy feliz por mi viejito (Santiago Aspericueta) y sus 48 años. Caribeños fue la primera orquesta que me dio la oportunidad para que el Perú y el mundo me conozca. Vivo agradecido”, reconoció Josimar. (F. López)