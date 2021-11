Josimar fue entrevistado por primera vez luego que se conociera que María Fe Saldaña estaba esperando un hijo de él. A través del programa ‘Amor y Fuego’, el salsero aclaró que no dejará desamparado a la pequeña que está a punto de nacer ni a su expareja.

Pese a que la reportera de ‘peluchín’ y Gigi Mitre le increpó por irse a Estados Unidos y ya tener un nuevo amorío, pese a la gestación de Mafer, Josimar le respondió de manera contundente.

“Lo único que te voy a decir es que yo a ningún hijo dejo desamparado... Nada más te voy a decir, que digan lo que quieran... Ustedes lo de la prensa pueden decir lo que quieran decir”, precisó.

En otro momento, ‘El Rey de la Salsa Perucha’ jura que está feliz por la llegada de su hija, pero que sobre todo María Fe es consciente de eso.

Josimar recalca que María Fe y su hija lo tendrán todo: “Siempre estarán con un pan bajo el brazo". Video: Amor y Fuego

“Si nunca he hablado es porque ustedes saben que no me gusta hablar de mis hijos. Yo soy un papá gallina con mis hijos, amo y adoro a la niña que está por venir. Estoy feliz, feliz por la llegada de mi bebita... Solamente yo quiero que ustedes sepan que mis hijos son felices... mis hijos siempre van a estar con un pan bajo el brazo, son felices...”, remarcó.

JOSIMAR ASEGURA QUE MARÍA FE LO TENDRÁ TODO

La reportera de ‘Amor y Fuego’ también le consulta por la relación de distanciamiento que llevaría con María Fe Saldaña, pero Josimar aclaró el panorama y señaló que ella lo tendrá todo, al igual que su hija.

“Va a ser una niña que va a tener de todo, porque todo se lo voy a dar, así como a su mamá también. Estoy trabajando para darle todo, tiene unos papás que le gusta trabajar, tanto a Mafer como a mí”, sentencia.

Además, el cantante de salsa dice que pronto estará en el Perú para conocer a su pequeña hija.

“¿Quién no conoce a su hijo? Todo el mundo quiere conocer a sus hijos, es una pregunta demás. Muy pronto estaré ahí con todos mis hijos, que me abracen y que me amen como yo los amo a todos ellos”, asegura.