Josimar renuncia a 'El artista del año' por este insólito motivo y Gisela Valcárcel reacciona así | VIDEO 

No pudo más . El cantante Josimar sorprendió a más de uno en 'El artista del año ' al renunciar en pleno programa y pidió que cedan su lugar a Alfredo Benavides , con quien estaba en sentencia.

En la última gala, Alfredo Benavides fue eliminado al no recibir el apoyo del público. En ese momento, Josimar pidió la palabra y dejó boquiabierta a Gisela Valcárcel con su pedido.

"Gisela, te pido perdón por lo que te voy a decir. Ya no puedo seguir en el programa, ya no puedo postergar más los viajes que tengo. Son 8 galas que estoy acá. Estoy muy feliz, por he estado por capricho mío, pero mis productores me quieren matar. Te pido que me des permiso para retirarme del programa y darle mi espacio a Alfredo", indicó Josimar.

Josimar renuncia a 'El artista del año' por este insólito motivo y Gisela Valcárcel reacciona así

Gisela Valcárcel no aceptó su renuncia y dijo que 'no pude cambiar uno por otro'. Pese a que Josimar tiene compromisos pactados antes de meterse en la competencia, la rubia no le dio permiso y le pidió que piense en su público.

"Hay público peruano que me quiere ver en el extranjero y a ellos los estoy haciendo esperare, postergando mi viaje. Siento que ellos también merecen un respeto. Necesito estar con ellos", agregó .

Finalmente Gisela Valcárcel indicó que en el transcurso de la semana resolvería el pedido de Josimar . Mientras, el cantante permanecerá al menos dos galas más en competencia pues no cayó en sentencia este último sábado.