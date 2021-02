INDIGNADO. Así se mostró Rodrigo González al comentar la defensa de Josimar, luego que fuera duramente criticado por armar fiesta familiar en plena cuarentena para celebrar que le otorgaron la tenencia de su hijo con Gianella Ydoña.

El salsero aseguró que todos los que acudieron a su casa se realizaron la prueba molecular para evitar exponer a los integrantes de su familia, por lo que los conductores de Amor y Fuego arremetieron con todo contra él.

“Igual está prohibido Josimar. Que bien que tengas la facilidad de poder hacer pruebas a toda tu familia pero los eventos sociales están prohibidos para todos”, dijo Gigi Mitre.

Por su parte Rodrigo González aseguró que no hay excusas para armar fiestas. “Haz la fiesta si dijeran que la ley está hecha para los que no tengan para hacerse la prueba, pero no dijeron eso. No te reúnes, con prueba o sin prueba, no te reúnes”, indicó.

Asimismo, se mostró admirado por cómo Josimar se refiere ahora a su expareja Gianella Ydoña, luego que antes la atacara a diestra y siniestra. “Lo han asesorado mejor”, aseguró el popular Peluchín.