¿Josimar está saliendo con bailarina de 17 años? 'Magaly Tv: La Firme' lo relaciona con adolescente y él explota | VIDEO

El salsero Josimar se estaría dando una nueva oportunidad en el amor con una bailarina de su orquesta de apenas 17 años, según dio a conocer el programa 'Magaly Tv: La Firme'. Esta especulación molestó al cantante, quien amenazó al reportero y le dijo que "no especules hueva...s, porque tú sabes cómo es la cosa".



De acuerdo al programa de Magaly Medina, Josimar estaría saliendo con la bailarina de 17 años Angye Z., quien integra su staff de bailarines de sus conciertos.



Por ello presentaron imágenes donde se ve a la jovencita bailando en sus conciertos que Josimar brinda en diversas discotecas. Pero lo que llamó la atención del espacio de espectáculos de ATV fue cuando ambos ingresaron a una pollería fuertemente resguardados por los guardaespaldas del salsero.

Ampay Josimar y bailarina en el programa de ''Magaly Tv: La Firme" (Video: ATV)

¿JOSIMAR AMENAZA Y CONFIRMA QUE ESTÁ SALIENDO CON BAILARINA?



Al comunicarse con Josimar Fidel, el salsero se molestó y no dudó en amenazar al reportero del programa 'Magaly Tv: La Firme'.



"Me jode porque comienzan a llamar a la familia de la chica cuando yo estoy recontra saliendo recién, pensando que yo estoy con ella y así no es hermano. Al final, estoy soltero y no tengo nada con nadie, pero si no estoy saliendo con alguien todavía. No hay nada seguro, no hay nada, nada, nada", dijo Josimar confirmando en un primer momento que está en saliditas con la bailarina.



Sin embargo, ante la repregunta del periodista, Josimar lo negó y amenazó. "No es que esté saliendo y pobre de ti que me estés grabando"

"Por lo pronto no especules hueva...s, porque tu sabes cómo es la cosa. Si yo te tengo algo que decir, te lo digo hermano. No tengo por qué escondernos nada. Te estoy llamando por amistad. No seas cag..., ah" , finalizó Josimar.

Josimar habla de ampay con bailarina y amenaza a reportero. (Video: ATV)

¿QUIÉN ES LA BAILARINA?



Angye Z. , tiene 17 años y en unos meses cumplirá la mayoría de edad, trabajó anteriormente con Daniela Darcourt, también como parte de su staff de bailarines.



Sin embargo, la adolescente se hizo conocida tras ganar el reality de 'Ven Baila Quinceañera' que fue conducido por Karen Schwarz y Yaco Eskenazi y pudo cumplir su sueño de tener su fiesta de 15 años.

MAGALY MEDINA LE RESPONDE



En tanto, Magaly Medina le respondió y le envió un mensaje: "Si no hay nada que esconder para qué te molestas y el pez por la boca muere".