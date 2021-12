Josimar ya tiene fecha de boda con su novia cubana: Este es el parte de su matrimonio

SE CASAN. Josimar ya tiene fecha de boda con su novia cubana Yanira Cárdenas, con quien se comprometió hace unas semanas en plena gira por Estados Unidos, pese a que su expareja, María Fe Saldaña, está a punto de dar a luz.

Según confirmó este jueves ‘Amor y Fuego’, el salsero ya envió su parte de matrimonio con la rubia, donde asegura que se casarán este sábado 11 de diciembre a las 2 de la tarde.

Luego de difundir la información, Rodrigo González comentó que Josimar le envió un amenazante mensaje a su equipo de producción, luego de haberles concedido una entrevista.

“Quedaron vetados conmigo, nunca más me vuelvan a llamar porque les di una entrevista de buena onda y comentaron de mala onda. No vuelvan a hablar de mi familia ni de mis hijos porque se van a meter en problemas legales”, les advirtió el cantante. “Mi familia no es un circo”, agregó.

Amor y Fuego difundió el parte de matrimonio de Josimar y su novia cubana Yanira Cárdenas. Salsero se molestó y hasta amenazó con acciones legales.

JOSIMAR, LA CUBANA Y GALLESE

Josimar Fidel sigue en su gira por Estados Unidos en su proceso de internacionalización. Junto a él se encuentra Yanira Cárdenas, la cubana por la que habría dejado a su expareja, María Fe Saldaña en pleno proceso de embarazo.

En unas recientes imágenes compartidas por Instarándula se ve al salsero en una calle de EE.UU. junto a su nueva conquista, mientras Pedro Gallese y su esposa, Claudia Díaz, los recogen en su moderno auto. “Josimar Fidel se luce más enamorado que nunca de su cubana y estrella lazos co la familia Gallese”, dice Samuel Suárez en su publicación.

Asimismo, compartió una fotografía de las dos parejitas posando juntas, con un fuerte comentario de una de sus instachismosas. “Bien agarraditos de la mano, sinverguenza”, sentenció la seguidora del popular ‘Samu’.

