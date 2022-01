Josimar revela que se hizo vasectomía para no tener más hijos: “Ya está, ya no se puede”

El cantante Josimar Fidel sorprendió en el programa ‘En boca de todos’ al confirmar que ya se hizo la vasectomía tras haber tenido cuatro hijos, la última bebé fruto de su fallida relación con María Fe Saldaña.

En entrevista con e magazine de América TV, Josimar precisó que ‘ya no puede’ tener más hijos, luego de la indirecta que le envió Tula Rodríguez, sugiriéndole que debía hacerse ‘un cortecito’ para que ya no agrande la familia.

“Ahí ya me quedo, ya está (la vasectomía) ya está, ya no se puede (tener más hijos)”, dijo Josimar haciendo una seña de tijeras con las manos.

“¡Aleluya!”, respondió Tula Rodríguez indicándole que le parece responsable su decisión de no tener más hijos, luego del escándalo que generó la confirmación del embarazo de María Fe Saldaña y el posterior nacimiento de su bebé.

Josimar revela que se operó para no tener más hijos https://www.americatv.com.pe/

JOSIMAR RESPONDIÓ A CRITICOS

El salsero se refirió también a las críticas que recibe de Magaly Medina y ‘Peluchín’, quienes lo cuestionan duramente por sus escándalos personales como el del embarazo de María Fe Saldaña.

Josimar Fidel recalcó que no huyó del Perú por temas personales, pues jamás abandonó a ninguno de sus hijos, sino que emigró porque sintió que artísticamente había alcanzado su ‘techo’

“Las críticas me mantienen, cuando no eres nadie, nadie habla de ti y si lo hacen (hablar) es porque estás haciendo algo bueno. La crítica es parte del artista. Lo que pasa es que ellos llevan las cosas por otros rubros, qué podemos hacer. Mi familia sabe quién soy, mis hijos saben quién soy y jamás he abandonado a ninguno de mis hijos. No me arrepiento de nada porque mi entorno sabe por qué hice las cosas y cómo son. Si tuviera problemas con Mafe (mamá de su última hija), como aseguran en esos programas, entonces no hablaría todos los días con ella y le cantaría a diario a mi hijita”, detalló a Trome.