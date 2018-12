Josimar será el primer peruano en tener una serie biográfica en Netflix a lo 'Luis Miguel' | VIDEO

Luego de anunciar que en el 2019 lanzaría su película autobiográfica, el cantante Josimar Fidel confirmó también que su tan comentada serie sobre su vida, se transmitirá a través de la plataforma digital de streaming Netflix.

Al mismo estilo de Luis Miguel y Nicky Jam, Josimar se convertirá en el primer peruano en tener una serie original para Netflix, en el 2019.

Josimar confirmó también que la miniserie será de 18 capítulos y en ellos contará detalles de su niñez y de cómo llegó a formar su agrupación de salsa.

"En el 2019 se viene la película y serie de Josimar, que se verá por Netflix, y poder dar a conocer al mundo mi historia", indicó Josimar a Trome.

Todo parece indicar que su familia será parte fundamental de esta nueva producción. "Mi papá siempre me apoyó, me llevaba al Conservatorio y me marcó su muerte", agregó.