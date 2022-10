Kevin Blow se presentó la noche del último miércoles en Magaly Tv La Firme y contó detalles de su pasada relación con Michelle Soifer. El dominicano aseguró que la cantante tenía como hábito serles infiel a sus parejas y contó que una vez le piyó tremenda conversación con Josimar.

“Una vez estábamos en la casa y ella me pidió que enviara algo a una fanática, recuerdo que era de Iquitos, y cuando yo entré llegó la notificación de Josimar”, dijo Blow después de explicar que sincronizó el WhatsApp de la chica reality en su computadora.

Según su versión, el salsero habría comentado una historia de Michelle Soifer donde mostraba su escultural figura. “Soy un michilover, me tienes loco. de verdad mi loca, me reencantas, estoy enamorado de ti, te lo juro”, le escribió según consta en un chat difundido por el programa de Magaly Medina.

“Le pregunté que qué diablos hablaba con Josimar, él la estaba saludando de forma muy afectiva”, dijo Kevin Blow indicando que luego Michi cuadró al salsero, aunque consideró que todo fue una mentira. “Creo que se me borró pero él me escribió como tratando de explicarme, como para que yo no malentienda”, agregó.

KEVIN BLOW DESTRUYE A MICHELLE SOIFER

Kevin Blow indicó que pensaba que Michelle Soifer había cambiado tras engañar a Erick Sabater con él, inclusive dijo que ambos empezaron a ir a la iglesia pero ella se inclinaba más por la brujería. “No es que ella no quisiera respetarme a mí, no se respeta a sí misma porque nadie la manda, hace lo que quiere, creo que es un hábito porque de Sabater a mí pasó lo mismo, de mí al bailarín y que yo sepa, a Giuseppe también lo sacó del aire por el israelí, es un hábito, un modus operandi”, acotó el dominicano.

