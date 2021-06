En un final de infarto, el salsero Josimar se alzó con el título de ‘El Artista del Año’ tras conquistar al jurado del reality con su interpretación de la canción “Ya lo pasado pasado” de José José. El ganador del reality de Gisela Valcárcel se tomó un tiempo para conversar con Trome.pe y nos contó su sentir y que se cobró la revancha, ya que en el 2019 no pudo coronarse como ganador absoluto. ¡Aquí te contamos lo que nos dijo!

Josimar se alzó con la copa de la reciente temporada de “El artista del año”. En la final, el cantante ofreció su mejor performance y superó a sus compañeros. (Fuente: América TV)

¿Qué se te vino a la mente cuando te declararon ganador de ‘El Artista del Año’?

Qué lo logré, era mi revancha y tenía que ganarlo por eso que me sacrifiqué tanto para poder ganar.

¿En algún momento, te sentiste confiado porque eras el favorito en esta final?

No, para nada me sentí confiado porque como ves, La Uchulú hizo un gran show. Sacó puro once al igual que Pamela quien hizo una gran participación esta noche y acá estamos con humildad.

¿Este logro lo tomas para revalidar tu carrera cómo músico paralizada por la pandemia?

Obviamente que sí. Todo éxito y logro es un impulso para salir adelante

¿Qué has aprendido del ‘Artista del Año’?

Quitarle el miedo al baile, le quité el miedo al escenario, me llevó una gran familia que conocí acá, una gran maestra de canto, un gran coach de baile. Imagínate todo lo bueno que conocí acá.