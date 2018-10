Josimar y su Yambú: Su expareja lo acusa de agredirla cuando estaba embarazada y no pasarle pensión para su hijo

¡Se le viene la noche a salsero! En la edición de hoy del programa 'Tengo Algo que decirte' de Lady Guillén, Andrea García, expareja y madre del hijo del salsero Josimar, denunció al cantante de maltratarla físicamente cuando tenía cuatro meses de embarazo y de deberle alrededor de 48 mil soles en pensión de alimentos.



Esta declaración sorprendió hasta a la misma Lady Guillén, quien solo conocía Josimar a través de sus canciones pero no todo lo que estaba pasando alrededor de él. "Tuvimos una relación muy bonita, de muchísimos años, dos años de enamorados, casi tres años conviviendo"

Andrea García contó al programa de Latina que Josimar incumple con pasarle la pensión de alimentos. Ella indicó que mantuvo una relación de cinco años con el cantante y producto de su amor ella salió embarazada y en el 2014, a los cuatro meses de gestación, se separó del artista y aunque él cumplía con su responsabilidad de padre, a los meses del nacimiento de su bebé este se desentendió.



Agregó que en el 2015 llegaron a una conciliación donde Josimar acordó pasarle mil soles de pensión en efectivo y otros mil en alimentos (víveres).

"Yo me separé de él a los cuatro meses de embarazo porque me maltrató físicamente como no tienes idea. Él antes no lo había hecho. Nunca denuncié. En ese episodio, él llegó borracho. Llegaba siempre de madrugada. Yo tenía un embarazo riesgoso y la chica que me apoyaba me dijo que había tomado muchos whiskys y no había dinero", relató Andrea García.



Agregó que tras reclamarle, Josimar la empujó, su sobrino la defendió y ella cayó sobre una mesa.

En otro momento, la expareja de Josimar mostró conversaciones que mantuvo con el cantante y en ellas se puede leer que el salsero la insulta y la llama "basura de..." y ella también le responde. Incluso, este le indica que no irá a su casa.

JOSIMAR SE DEFIENDE



A través de su abogada Katty Cachay, se comunicó con Lady Guillén y aseguró que Josimar cuenta con todos los vouchers de depósito de pensión de alimentos y que el tema está en un peritaje contable.



"Muchas cosas que ha dicho la señora no son ciertas. El señor Josimar tiene una responsabilidad de depositar la pensión de alimentos los primeros días de cada mes", dijo la representante legal de Josimar.

El abogado de la expareja de Josimar agregó que Josimar ha depositado sumas de 500 soles y otras sumas que no se ajustan al acuerdo conciliatorio y que ha declarado que no puede cumplir con la cifra de los dos mil soles porque "no tiene dinero".