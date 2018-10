El cantante Josimar no se quedó callado y dio su versión ante las acusaciones de su expareja y madre de su hijo Andrea García, quien aseguró en el programa ‘Tengo algo que decirte’ que no cumple con la pensión de alimentos para el menor. Además, la mujer acusó al líder de Josimar y su Yambú de agredirla estando embarazada.

“Ella puede decir muchas cosas, pero las leyes se encargarán de decir si es verdad o no. Nunca hice daño a las mamás de mis hijos, jamás les toqué un pelo, porque no me gustaría que a mi hija le hagan lo mismo”, declaró el cantante de Josimar y su Yambú para ‘Válgame Dios’.

Josimar Farfán también mostró los vouchers de los depósitos que le hace a Andrea García, conforme a lo que conciliaron para la mensualidad de su hijo. “La mamá de mi hija que tiene 12 años nunca habló mal de mí, mi esposa igual. Ella puede decir lo que quiera, ese Facebook que mostró no es mío. Yo he solicitado al juez un régimen de visitas porque no puedo ver a mi hijo”, indicó.

De otro lado, en dicho programa su abogada Katty Cachay indicó que se había comunicado con su patrocinado y que el salsero había aceptado conciliar con García. “Josimar conversó conmigo y me ha dicho que coordine con el doctor Tudela (abogado de García) para llegar a un buen puerto”, expresó la abogada de Josimar.