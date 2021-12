ASADA. Así se mostró Yanira Cárdenas, la prometida de Josimar con quien se casará este sábado 11 de diciembre, cuando fue consultada por un reportero de Magaly Medina sobre la actual esposa del salsero, Michelle Moscol.

El urraco consiguió el número de WhatsApp de la cubana y le escribió para preguntarle sobre la boda. “Qué programa son ¿de Magaly?”, le dijo la rubia. Sin embargo, cuando el periodista confirmó que era de Magaly Tv La Firme, no quiso declarar.

“Déjame decirte que tu programa no me interesa, por favor, no me escribas”, dijo la estilista. “Queríamos saber si Josimar es legalmente soltero, porque figura como casado”, le insistió el reportero de la urraca. “Debe ser, no me escribas porque te puedo denunciar por acoso”, le advirtió.

¿QUIÉN ES LA ACTUAL ESPOSA DE JOSIMAR?

La vida romántica de Josimar sigue dando qué hablar. Y es que después de que se conociera que se casará este 11 de diciembre con su novia cubana, Yanira Cárdenas, recientemente se reveló que el cantante ya está casado con otra jovencita peruana pero, aparentemente, con nacionalidad gringa.

Según un documento de los registros de la corte de Florida, específicamente del condado de Orange, el ‘Rey de la salsa perucha’ se casó con Michelle Moscol, pero ella solicitó el divorcio ante la justicia de Estados Unidos el 10 de julio de este año.

Michelle Moscol es una jovencita peruana de tan solo 21 añitos. Según fotos de las redes sociales del salsero, mantienen una estrecha amistad desde hace muchos años, pues incluso posa con ella cuando todavía no se había sometido a su cirugía bariátrica.

Al parecer se habrían reencontrado en julio de este año, cuando Josimar voló a Estados Unidos para iniciar su proceso de internacionalización.

Michelle Moscol es hermana de Juan Carlos Moscol, amigo y mano derecha del salsero. Según el programa de la Urraca, él lo ayudó durante sus dos primeros meses en EE. UU. e inclusive le consiguió la casa donde ahora reside.

Michelle Moscol, la actual esposa de Josimar, y su hermano

En las redes sociales de Josimar ambos hermanos se muestran junto a la familia del cantante, incluyendo a su madre y expareja, la ‘Protagonista’ Gianella Ydoña. Sin embargo, a pesar de estos registros, no existen imágenes de la boda que celebraron.

Además, el programa de Magaly Medina destacó que en las redes de Michelle Moscol la joven aparece al lado de otra mujer, quien sería su actual pareja.

TE PUEDE INTERESAR

Johanna San Miguel cuenta por qué lanzó una copa de vidrio: “Me echaron la hielera en la cabeza”

Natalie Vértiz dice que evaluará su contrato en ‘Estás en todas’ por esta razón | VIDEO

Isabel Acevedo se recursea en Estados Unidos dando clases de baile en inglés, pero critican su pronunciación