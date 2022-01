SORPRENDENTE. Josetty Hurtado, la hija del polémico ‘Chibolín’, continúa aumentando seguidores en su cuenta de TikTok. Esta vez sorprendió con un maquillaje en tan solo pocos segundos, convirtiéndose en viral rápidamente y logrando la reacción de los usuarios.

La hija de Andrés Hurtado recibió comentarios positivos de sus seguidoras, quienes halagaron su maquillaje. Josetty cuenta con más de 317 mil seguidores.

“Amé tu maquillaje”, “Ay, Josetty, me gustaría que me maquilles”, “Qué tal talento en las manos y maquillarse aun así con las uñas largas”, “Te admiro porque no pierdes la humildad”, fueron algunos de los comentarios.

Josetty Hurtado se luce al natural y sorprende con increíble maquillaje en pocos segundos

El video fue grabado en Madrid bajo el hashtag de maquillaje y con la conocida canción de Nathy Peluso ‘Vivir así es morir de amor’. Pese a que Josetty recibió también algunas críticas por su aspecto físico, lo tomó de la mejor forma.