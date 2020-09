SE LA DEVUELVE. Jossmery Toledo fue entrevistada por su madrina Magaly Medina en el programa Magaly TV La Firme. Durante la entrevista, la también conocida como “Tomba Tiktoker” se refirió a las desafortunadas frases que dijo Jean Deza en el programa Modo Espectáculos sobre relación que sostuvo con ella.

Magaly Medina le preguntó a Jossmery Toledo qué opina sobre la frase de Jean Deza: “Ella es una malagradecida, yo la saqué de San Juan de Lurigancho a San Isidro”. La modelo indicó que le parece que el futbolista estaba incurriendo en un acto de discriminación por el distrito en el que vivió la modelo junto a sus papás por muchos años.

“Discriminación ¿no? Él ha venido de Gambetta y no se acuerda de dónde viene (...) siempre hay que recordar el lugar donde viene”, menciona la modelo. Al respecto, Magaly Medina indicó que Jean Deza estaba basureando el distrito de Jossmery Toledo. “Hay mucha gente con mucha más clase que él”, agrega la Urraca.

“Uno no tiene que olvidarse, yo creo que en todos los lugares hay personas honestas, humildes y respetuosas. En San Juan de Lurigancho hay gente con mucha más clase que él, la clase no es algo que se compra con cinco soles, no se compra”, finaliza Magaly Medina.

Jossmery Toledo afirma que frase de Jean Deza es discriminatoria (TROME)