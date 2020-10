Por: Deyanira Bautista

Alexandra Méndez, ‘La Chama’, defendió a Fabio Agostini tras enterarse de que Jossmery Toledo afirmó que demandaría al español porque tiene miedo de que filtre más videos íntimos de ellos , luego de que se hiciera viral un clip donde se le ve en ropa interior cargando una mochila y caminar por el cuarto del ‘Galáctico’ .

“Fabio no filtró nada. Él me contó que ella lo amenazó con un montón de cosas. El video (en ropa interior), él lo pasó hace tiempo a un grupo, para qué se deja grabar y ahora se hace la digna. Si él no era su novio ni nada, creo que si alguien no es tu ‘firme’ y no quieres que te grabe, se lo dices. Pero a ella le gustaba la cosa, porque el video siempre fue para un grupo y él lo dice en el video”, manifestó ‘La Chama’.

¿De qué manera lo amenazó?

No le pregunté los detalles porque estábamos hablando de crear mi ‘Only fans’, solo me dijo que lo amenazó y que está desubicada.

¿Estas amenazas fueron recientes?

Lo amenazó porque salió el video, le dijo que lo denunciaría y un par de cosas más. La verdad, no quiero meterme a opinar porque después se la agarran conmigo y no me importa la vida de ella.

Cabe indicar que en el video que se hizo viral se le escucha a Fabio Agostini decir: “Encontré tu mochila por aquí. Lázaro, tu mochila la dejaste tirada aquí en mi casa, no sé qué pasó. ¿Qué hago, Lázaro? Te la devuelvo o te la mando por correo”.

Luego, se acerca a la expolicía enfocándole el derrier y le dice: “A ver, quítate la mochila un ratito” y ella responde: 'La mochila, yo no".

Por su parte, Jossmery acusó a Fabio de hacer público el video y lo calificó de ‘maricón’. Además, aseguró que lo demandaría porque teme que filtre ‘más videos íntimos’ que habrían grabado hace dos años, durante los tres meses que estuvieron ‘saliendo’.

Fabio se burla de Jossmery (TROME)