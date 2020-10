Alexandra Méndez, ‘La Chama’, volvió a defender a Fabio Agostini en el programa de Magaly Medina después que Jossmery Toledo afirmó que demandaría al español porque tiene miedo de que filtre más videos íntimos de ellos, luego de que se hiciera viral un clip donde se le ve en ropa interior cargando una mochila y caminar por el cuarto del ‘Galáctico’.

“Si Fabio Agostini hubiera querido filtrar algo, no hubiese filtrado esa tontería. Yo he visto videos peores; no creo que la quiere dejar mal”, comentó la venezolana en ‘Magaly Tv. La firme’.

‘La Chama’ contó que había mucha confianza con Fabio Agostini, por lo que le había contado muchas cosas, y una de ellas fue sobre el video que se filtró, sin embargo, contó que habría más imágenes, pues hace dos años Jossmery Toledo aún no era conocida.

Finalmente, la venezolana reveló que el español le mostró un video íntimo con Jossmery Toledo desde su celular, pero no lo ha visto viralizado en grupos de Whatsapp como sucedió con el primero.

'La Chama' arremetió contra Jossmery Toledo. (Magaly Tv. La firme/TROME)