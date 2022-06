Jossmery Toledo se pronunció este lunes sobre el escándalo que se desató el pasado fin de semana, cuando personal de LATAM Airlines la bajó de un vuelo desde Chiclayo a Lima por incumplir las medidas de seguridad de la empresa.

“Ya me encuentro en el aeropuerto, ya va salir mi vuelo, me puse mi saco para que no me digan absolutamente nada. Ya hice mi queja contra la emrpesa LATAM, lo pueden hacer de manera virtual, ya mi abogado Estefano me ayudó y ahorita también me va ayudar para presentar la denuncia en Indecopi”, acotó la chica reality en sus historias de Instagram.

En ese sentido, le agradeció a su abogado, quien la apoya desde sus épocas en la Policía Nacional del Perú, y aseguró que continuará con su proceso contra la aerolínea. “Voy a seguir con mi proceso. He tenido un mal rato, un mal día, mal todo, no he podido ni dormir, quiero llegar a mi casa a descansar, a estar con mi familia, tranquila ”, dijo Jossmery Toledo.

Finalmente, aseguró que les comunicará a sus seguidores cuando le den una respuesta de LATAM, puesto que tienen hasta 30 días hábiles para contestar su queja.

TE PUEDE INTERESAR

Jossmery Toledo: Todo sobre su escándalo en avión de LATAM, donde recibió insultos y fue bajada por incumplir las normas

Rosángela apoya a Jossmery y llama ‘envidiosos’ a quienes mencionaron EEG: “Les molesta que este en TV”

Rocío Miranda: “Jazmín Pinedo me ninguneó cuando fui a su programa”