Jossmery Toledo anunció esta madrugada que su pedido de pase al retiro fue aceptado por la Policía Nacional. La ‘chica Tik Tok’ sostuvo que tenía pena por dejar la institución, pero que ya su solicitud fue aprobada, al parecer por el escándalo que surgió a raíz del ampay con Christopher Olivares, con quien se le vio ingresar a un hotel la madrugada del sábado y salir del mismo el domingo por la tarde.

La ahora expolicía manifestó en los videos publicados en Instagram que “lamentablemente ya aceptaron mi solicitud de pase al retiro. Demoró porque el procedimiento es así, tienen que evaluar para ver si es que me dan de baja o no y ya aceptaron mi solicitud. Hoy es el último día que hice servicio (...) en la Dirección de Lavado de Activos”, contó.

“Estoy un poco triste, porque de todas maneras le agarras costumbre y cariño a la institución porque es muy hermosa. Tiene muchos campos para aprender del cual aprendí bastante aunque digan que no he hecho cursos. De cierta manera lo he hecho, pero -de repente- no han sacado ciertas cosas", agregó Jossmery.

“Ya se enterarán el motivo por el cual yo pedí mi retiro, espero que no me critiquen… Bueno siempre van a haber críticas constructivas, negativas, y voy a escoger de todo un poco para poder aprender más porque la vida es así, siempre aprendes”, precisó.

¿FUE DADA DE BAJA O NO?

Fuentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) indicaron que no está confirmado el pase al retiro de Jossmery Toledo, ya que aún continúa el proceso . Indicaron que la admisión del pedido se confirmará a través de una resolución directoral emitida por la PNP.

VIDEO RECOMENDADO

Jossmery Toledo y Christopher Olivares fueron ‘ampayados’ en hotel

Jossmery Toledo y Christopher Olivares fueron ampayados en hotel