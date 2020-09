¡NO TUVO PIEDAD! Jossmery Toledo no se calló nada y no dudó en hundir a su expareja, el futbolista Jean Deza tras humillarla públicamente y regresar con Shirley Arica cuando aún convivía con ella en un departamento de Lince .

En el programa ’Magaly TV: La Firme’ no dudó en revelar el terrible apodo que le puso a Deza y de burlarse de sus declaraciones cuando dijo “soy bravazo” . “Yo no sé qué significa bravazo... Es jugadorazo eso lo sabemos, pero ¿bravazo?” , le preguntó la ’Urraca’ a Jossmery, quien no dudó en responder con todo y dejar mal parado al jugador del Binacional.

“No, ni en la cama es bravazo, así que mejor me quedo callada... Lo llamaba ’pantene’, porque tiene más panza que... ” , dijo Jossmery burlándose de las artes amatorias de su ex conviviente.

Jossmery Toledo llamó 'Pantene' a Jean Deza. (Magaly Tv. La firme-TROME)

RESPONDE CARTA NOTARIAL

Asimismo, la expolicía manifestó que las zapatillas que Jean Deza hace referencia en la carta notarial que le envió, las regaló todas por la cólera que sintió al verse humillada públicamente por él, pues el día que se fue a entrenar no regresó y quiso mandar a su hermano a recoger algunas cosas del departamento que ambos compartían, pero que ella le dijo que no estaba en el lugar.

“Está alucinando, creo que ha soñado despierto. Lo único que se ha quedado fue su ropa, zapatillas que las regalé en ese momento porque me molestó, me incomodó y en ese momento mis amigas vinieron como pirañas y se llevaron todo y no hay absolutamente nada no son 40 pares de zapatillas”, sostuvo Jossmery Toledo, quien además negó la existencia de joyas, pues las únicas que tuvo fue un par de aretes que compró en un centro comercial valorizados en 150 soles.

Asimismo, le lanzó una advertencia a Jean Deza. “Si quieres tu televisor, paga tus deudas y ya está. Yo no me hago problema...”

Jossmery Toledo habló sobre su relación con Jean Deza. (Magaly Tv. La firme-TROME)