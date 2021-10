La Policía Nacional del Perú recreó el video de TikTok de Jossmery Toledo, donde aparecía con el uniforme policial para luego dar pase a un atrevido vestuario. La institución quiso dejar en claro, dos años después, que la vestimenta se respeta, sin embargo, esto no gustó para nada a la modelo.

Mediante sus stories de Instagram, Jossmery arremetió y ‘disparó' contra la Policía Nacional por publicar una indirecta hacia ella, pese a que en su momento la investigaron por no usar adecuadamente el uniforme PNP.

“¿Por qué no dijeron eso antes que me investiguen y me den la espalda?”, dijo la expolicía al mensaje de la institución que decía: “No estás utilizando solo el uniforme, estás representando a una institución”.

INSTARÁNDULA TAMBIÉN CRITICA A LA POLICÍA

El portal de Instarándula no fue ajeno a las críticas y cuestionó a la Policía Nacional por tomarse el tiempo de grabar un tiktok, enviándole una indirecta a Jossmery Toledo, cuando no era necesario.

“Jossmery reacciona casi de inmediato con fulminante mensaje a su institución, quienes a casi dos años recién mandan su chiquita. ¿En serio la Policía se tomó la molestia de una toda una producción imitando hasta con la agarradita de lente para dar mensaje directo a Jossmery?”, dijo el popular Samu.

EL VIDEO DE LA POLICÍA QUE ENFURECIÓ A JOSSMERY

PNP envía indirecta a Jossmery Toledo en TikTok