Jossmery Toledo restó importancia al comentario que hizo la modelo Rocío Miranda al preguntarse ‘¿cómo lo hace?’, ‘¿cuál es el negocio? para que viaje constantemente a México y pasee por las zonas turísticas y caras de tierras charras.

Jossmery y ahora también Rocío Miranda se cuestiona cómo haces para viajar a cada rato a México, hasta canta el tema ¿y cómo lo hace, cuál es negocio? Dice que debes tener muchos ahorros.

Ja, ja, ja, sí los tengo (ahorros). Mira, si me importara lo que dice la gente, no avanzaría. Yo me proyecto, veo mi futuro siempre superando cada etapa que me trazo porque de eso se trata la vida de ir creciendo en el aspecto profesional y personal.

¿Sigues en México o ya estás en Lima?

No, ya estoy en Lima hace una semana.

¿Y ahora en qué proyectos estás?

Hay proyectos de televisión, pero aún no se concretan y empezaré a estudiar en julio nutrición deportiva mi tercera carrera porque en el camino me di cuenta que me gusta esta profesión, como ves mi tiempo lo invierto productivamente para que voy a estar preocupándome o respondiendo temas que no son relevantes, como ya dije antes a los únicos que debo darle explicaciones de mis actos es a mis padres.

‘SUFRÍ ACOSO’

Te enteraste del audio de los periodistas deportivos en el que hicieron comentarios más que pícaros por tu participación en un spot al lado de Fátima Segovia, ‘La chuecona’...

La verdad que me parece mal viniendo de personas que son públicas como ellos. Ya he sufrido acoso de ese tono en mis redes y en la policía. En la policía tenía que lidiar con esas personas y responderles de tú a tú, pero a ellos no les respondería, porque ya lo hizo el público. Hay que tener tino para hablar de una mujer así sea como se vea o como se vista, no podemos ya seguir con este tipo de acoso.

Sus disculpas no convencieron a nadie

Si pues, ya ellos tendrán que ver y analizarse, son adultos y tienen mujeres en su familia.

Magaly los llamó cavernícolas

¡Sí!

LLAMA VIEJOS A PERIODISTAS

Jossmery Toledo también se pronunció sobre el audio viral de los periodistas deportivos de Gol Perú, Jorge Kieffer y Maxi Mendaña, el programa ‘Amor y fuego’ que se emite por Willax TV.

“Son personas profesionales, pública y creo que, no sé... parece que nunca hubieran visto a una mujer. Si se están expresando así es porque quizá no tienen una hija. Es muy lamentable la verdad”, indicó al ex ‘tombita’ en declaraciones a ‘Amor y Fuego’.

Jossmery Toledo llama 'viejos' a periodistas por audio

En ese sentido lamentó que los comentaristas no se pongan en el papel de las mujeres que se ven afectadas por sus expresiones.

“Deberían cambiar ese chip, ese pensamiento y creo que está un poco difícil ya que ellos son personas adultas, por no decir viejas, deben saber expresarse y saber cómo manejar una situación”, agregó.

Asimismo, aseguró que no se pondrá en el mismo nivel que ellos, pero espera que reconozcan su error.

“Esperaré las disculpas del caso porque no se deberían expresar así”, acotó Jossmery Toledo.

