La modelo Jossmery Toledo sorprendió al presentarse como parte del programa “Reinas del show”. Al ritmo de ‘Pasito tun tun’ de Agua Bella, la expolicía demostró sus mejores pasos en la pista de baile.

“Ni yo tampoco lo imaginaba (ser parte de “Reinas del show”), en realidad es para yo poder soltarme y esto también me va a servir para mi vida cotidiana de poder bailar con mis amigos, aunque sea enseñarles un poquito por ahí”, bromeó a las cámaras de América Tv.

La bailarina confesó que antes de presentarse en el programa de Gisela tuvo muchos nervios, pero que ser la primera en pisar la pista junto a su pareja Ítalo Valcárcel fue “asombroso y una experiencia única”.

“La calificación del jurado las acepto porque a mí me encanta que me critiquen para poder mejorar. Mis papás están contentos porque es una nueva experiencia, ellos me dijeron que participe”, agregó.

Jossmery Toledo asegura que está soltera, pero no sola: Seguiré viajando para encontrar mi novio fuera

Al ser consultada por su vida sentimental y sus continuos viajes al extranjero, la retirada polícia descartó que se encuentre en una relación, pero aseguró que seguirá conociendo otros países para encontrar al amor.

“Voy a seguir viajando porque pienso encontrar mi novio fuera, necesito más tiempo ahora que estoy en “Reinas del show”, debo meterle más punche. Estoy soltera, pero no sola, pero en Perú estoy soltera y sola”, dijo la modelo.