UN RETOQUITO. Jossmery Toledo se animó a realizarse un retoque estético en su figura. La extombita que se hizo conocida en Tik Tok y por su romance con Jean Deza, reveló que se aumentará un par de tallas de busto.

“Estoy súper nerviosa porque es bajo el músculo y un implante bajo el músculo me da cosa. Me voy a aumentar 280, chicas no más”, dijo la modelo en un enlace en vivo con Amor y Fuego, desde la clínica en San Borja donde se realizará la intervención.

Según el médico, realizaron una simulación en 3D y acordaron que para el cuerpo de Jossmery le pondrán 280 mililitros de volumen. “Es una prótesis submuscular pero bajo una técnica biplanar, para que ella, como hace ejercicio físico, no se quede tan apretada sino un poco más holgada”, indicó el especialista.

En ese momento, la expolicía indicó que ahora es talla 36B y que aumentará un par de tallas más, hasta 38. “Yo usaba el sostén un poco suelto, creo que soy 34, en realidad no usaba brasiere, no sé qué talla soy”, indicó. “Creo que soy 34B”, agregó.

Jossmery Toledo aseguró que a partir de su nuevo retoque, y por recomendación del médico, se acostumbrará a usar brasiere. “Ahora sí prometo usar sostén”, dijo entre risas.

Asimismo, indicó que tendrá que guardar reposo al menos por un mes pero que el doctor le indicó que podrá volver a ejercitarse en dos semanas. “Entrenar fuerte con peso en dos meses”, explicó el especialista.

