FUEGOOO. Momentos de tensión se vivieron la noche del último sábado en Reinas del Show, cuando Jossmery Toledo descepcionó al jurado con su pobre presentación, que incluso incluyó una caída de su bailarín Ítalo Valcárcel, ex de Melissa Klug.

Belén Estévez arremetió con todo contra la extombita y calificó su coreografía de ‘muy básica’. “Parecía un desfile de modas, este es un escenario de baile. De la semana pasada a esta, yo siento que han involucionado, no bailó, caminaste Jossmery”, dijo la argentina.

Asimismo, le recomendó que vea el video de su presentación para que se de cuenta que ‘no está haciendo bien las cosas’. “No estás creciendo, no estás mejorando, y con tres horas no vas a ganar. Si el coreógrafo te pone tres horas, tú ensaya, seis, diez, no duermas, pero haz un buen show”, agregó la jurado de Reinas del Show.

JOSSMERY CONTESTA

En declaraciones para América Hoy, Jossmery Toledo aseguró que ella no es profesional del baile y que les dan dos horas de ensayo pero ellos le dedican tres. “Más no podemos hacer porque yo también tengo cosas que hacer, no se si ella (Belén Estévez) es soltera o no, pero así sea soltera, casada, viuda, divorciada, todos tienen una responsabilidad, yo tengo responsabilidades en mi casa, tengo cosas que hacer, trabajos que hacer”, indicó la modelo.

Asimismo, aseguró que no tiene por qué pedir disculpas y se defendió afirmando que sí aprendió la coreografía pero todo se le salió de las manos con la caída. “Eso no debió pasar”, agregó.