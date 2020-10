El destacado imitador Carlos Álvarez afirmó que la expolicía Jossmery Toledo cuenta con potencial artístico, por lo que la tendría en ‘la mira’ para su nuevo programa ‘La vacuna del humor’; según un diario de circulación nacional. El humorista recordó que tiene experiencia en descubrir talentos como lo hizo con Tula Rodríguez, Cindy Marino y Tatiana Astengo, entre otras figuras de la televisión nacional.

En una entrevista para el diario El Popular, Álvarez admitió que le ve potencial a la expareja de Jean Deza. “Tiene demasiado (potencial), madera y ángel. Ya debe deja de hablar de Deza y temas mediáticos que no le suman mucho”, opinó.

Carlos Álvarez también le recomendó a la exagente que si va a postular al Congreso se prepare bien, ‘para no hacer un papelón’. “A mí me llamaron dos partidos; pero decliné porque no se puede improvisar”, agregó.

En esta misma entrevista, el imitador anunció que este 10 de octubre regresará a la televisión nacional con su nuevo programa ‘La vacuna del humor’ por Willax Televisión. Este programa contará con la participación de cómicos de la talla de Miguel Barraza y Melcochita.

CARLOS ÁLVAREZ NO QUIERE IMITAR A RICHARD SWING

Días antes, Carlos Álvarez anunció que no imitará más a Ricardo Cisneros ‘Richard Swing’, debido a que ‘no quiere darle importancia a una persona que no la tiene’.

