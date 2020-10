DEFIENDE A FABIO AGOSTINI. Alexandra Méndez, más conocida como la Chama, arremetió contra Jossmery Toledo e indicó que es ella quien le escribe a los chicos reality para conversar con ellos.

La modelo acusó a la expolicía de ‘lanzar maicito’ a varios chicos reality pero que, sin embargo, algunos de ellos no la siguen. Según la ‘Chama’, Jossmery Toledo estaría en busca de fama.

“Tengo entendido de varios amigos que ella le escribe a varios chicos que yo conozco, chicos reality. Los chicos ni la siguen y ella les escribe. No sé de los que tienen novia, pero de los que están solteros, sé varios”, dijo Alexandra Méndez en el programa Magaly TeVe: La Firme

“Ya con el escándalo que ha hecho ya la pueden meter a Esto es guerra, son escándalos medio horribles, bastante asquerosos”, agregó la modelo venezolana.

DE ARMAS TOMAR

Jossmery Toledo conversó con un reportero del programa de Magaly Medina sobre los ataques que viene recibiendo de parte de Fabio Agostini. La abogada considera que el modelo se comporta de esta forma porque quiere volver a hacer carrera en Perú y porque no soporta que sea amiga de su expareja, la cantante Mayra Goñi.

Jossmery Toledo cree que no existen las coincidencias. Tras la historia que publicó junto a Mayra Goñi, Fabio Agostini empezó a atacarla y a viralizar el video íntimo de la abogada. “Incluso yo hablé con ella del tema, hemos quedado bien, yo no le quité el novio, pero me sorprende lo que él hace”, menciona.

Jossmery Toledo afirma que Fabio está dolido porque ella y Mayra son amigas