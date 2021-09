En la edición de este jueves del programa “Amor y Fuego” bajo la conducción de “Peluchin” y Gigi Mitre tuvieron como invitada a Jossmery Toledo, quien se mostró con su nueva operación al busto, pero no pensó que le sacaran a la luz varias cosas. Entre una de ellas, que Tito Barrera, ex de Milena Zárate, la buscó por Instagram con un intención de gilearla.

Y es que pusieron una foto, en donde se ve que Jossmery postea una foto y el ex de Milena le respondió con el siguiente mensaje. “Más cómodo andar así” y Jossmery respondió: “Yo no lo respondí, a mi que me importa él. Yo solamente le mandé a ustedes para que Milena se entere”, comentó la extomba.

“Es que no hay forma. Milena ha sido una compañera de trabajo, pero igual hay códigos. Por las puras no me he operado para irme a Europa”, sentenció Jossmery Toledo a “Amor y Fuego”.